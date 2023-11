Acidente grave entre carreta e carro deixa duas pessoas mortas na BR-101

Duas pessoas, ainda não identificadas, morreram, na tarde desta sexta-feira (3), em uma batida entre um carro de passeio e uma carreta, no km 89, da BR-101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

Leia também: Tentativa de feminicídio: Homem foge e mulher fica desacordada na calçada

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de 14h10, quando um carro de passeio e uma carreta que trafegavam na rodovia bateram de frente. Dois ocupantes do carro ficaram presos às ferragens.

Equipes de socorro da Eco101 conseguiram retirar as vítimas, porém morreram dentro da ambulância. A PRF está no local sinalizando a pista.

Leia também: Polícia alerta para golpe praticado por mulheres no comércio de Cachoeiro

A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e a rodovia está completamente interditada. O estado de saúde do motorista da carreta não foi informado.

A PRF pede que motorista evitem passar pelo local e utilizem desvios para seguirem viagem.