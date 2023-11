Cacau Show: combate ao incêndio em fábrica do ES segue em andamento

O trabalho de combate ao incêndio na Fábrica da Cacau Show, em Linhares, segue em andamento, com avanço importante durante a madrugada. Desde as 04h50 da manhã da última terça-feira (7) até as 06h30 da manhã desta quinta-feira (9), foram utilizados, aproximadamente, 850 mil litros de água. O trabalho segue ininterrupto até o presente momento.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), durante a noite e madrugada, as equipes continuaram com monitoramento e combate dos focos residuais em duas frentes, percebendo uma redução considerável nos focos de incêndio. Observa-se que os focos residuais são de queima lenta, o que significa que ainda há emissão de fumaça e é possível observar pequenas chamas, mas que não representam risco de expansão. Neste momento, os principais riscos são de desabamento ou desprendimento de estruturas, o que é comum considerando os danos causados pelo fogo.

O Sistema de Comando em Operações (SCO) instalado no primeiro dia continua ativo, para coordenar e gerenciar as ações de resposta de forma integrada. O efetivo de militares empenhado, assim como o de brigadistas, está sendo reduzido gradualmente, considerando que a fase de combate se aproxima de sua finalização. A equipe do Departamento de Investigação, Pesquisa e Prevenção de Incêndios, responsável pela perícia do local, permanece coletando informações e aguardando a conclusão do combate e rescaldo para entrar na edificação.

O Corpo de Bombeiros realizou uma reunião com representantes da empresa alinhando novas ações de trabalho para hoje e fará uma avaliação da estrutura da edificação, juntamente com a equipe de engenharia da empresa, para, então dar início à fase de rescaldo, que consiste no resfriamento total do ambiente para evitar a reignição. A avaliação também servirá para definir se será liberado o acesso de funcionários para a remoção de equipamentos e materiais do interior da fábrica.

Fotos: Divulgação/CBMES