Corpo de homem é encontrado em estrada rural de Mimoso do Sul

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado com sangramentos no início da madrugada do último domingo (5), na estrada que dá acesso ao distrito de São Pedro do Itabapoana, em Mimoso do Sul.

Leia também: Homem é assassinado a facadas dentro de casa em Cachoeiro

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada por um morador que encontrou o corpo do homem com sangramentos caído no acostamento da estrada, quando passava pelo local. Militares estiveram no local e constataram que a vítima já estava morta.

Nenhum suspeito até o momento foi preso e a PM não encontrou nenhuma testemunha para relatar o que teria acontecido.

Leia também: Idoso com Alzheimer continua desaparecido e família faz apelo

A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e o corpo removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil vai investigar o caso.