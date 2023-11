Homem com mandado em aberto, é preso por tráfico e outro delito

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite de segunda-feira (13) no km 274 da BR-101 em Serra, um homem que dirigia na rodovia com mandado de prisão em aberto. Ele também foi surpreendido praticando tráfico de drogas e ainda tentou se passar por outra pessoa.

Policiais rodoviários federais do Grupo de Patrulhamento Tático da delegacia PRF/Serra, que realizavam patrulhamento ostensivo com foco no combate à criminalidade, deram ordem de parada a motocicleta de cor branca, que ostentava placa com dois caracteres suprimidos. Porém, através de algumas consultas, os agentes chegaram à outra placa.

Durante a abordagem, após informar nome falso, o condutor confessou ser foragido do sistema prisional e seu verdadeiro nome, para o qual fora confirmado mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, datado de 10 de maio de 2023, com validade até 02 de maio de 2029, em seu desfavor, pela tipificação penal: Lei 2848, art.157 – roubo e Lei 8069, art. 244.

Além disso, durante revista pessoal foram encontrados envelopes contendo cocaína, com peso aproximado de 185 gramas. Ao ser perguntado sobre o entorpecente, o condutor afirmou que receberia, certa quantia para levar de Cariacica para uma localidade conhecida como Rocinha no bairro Novo Horizonte no município de Serra.

Diante dos fatos narrados, o envolvido fora encaminhado, ileso, para a 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Laranjeiras, Serra. Fora arrecadada a substância entorpecente, sendo devidamente lacrada e entregue na referida Unidade de Polícia Judiciária. Já o veículo fora encaminhado ao pátio credenciado da PRF.