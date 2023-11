Homem é assassinado com golpes de faca em Guaçuí

Um homem de 58 anos, foi morto com golpes de facas na madrugada desta quinta-feira (8), no distrito de São Pedro de Rates, em Guaçuí, região do Caparaó do Espírito Santo. O nome não foi divulgado pela polícia.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), os militares receberam informações de que o homem havia sido morto com golpes de faca por volta da 1h, no interior do município. A motivação do crime ainda não foi esclarecida. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e está a caminho do local. A Polícia Civil do município realiza diligências em busca de suspeitos.

A ocorrência segue em andamento. Mais informações em instantes.