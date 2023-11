Mais um! Suspeito é preso com carro roubado na BR-101

Um homem foi preso após ser pego com um carro roubado na BR-101, na noite da última terça-feira (21), no km 91, no município de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe realizava fiscalização com foco no combate à criminalidade, quando foi abordado um Chevrolet Ônix, vermelho. Os policiais realizaram a verificação e constataram que o veículo apresentava indícios de adulteração.

Os policiais conseguiram checar o veículo e confirmar que o mesmo apresentava restrição nos sistemas por roubo e furto. Ao ser questionado da procedência do veículo, o condutor informou que havia adquirido de um desconhecido, em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Diante do exposto, o condutor e o veículo foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil da circunscrição para as providências do flagrante.