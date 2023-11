Menor é apreendido com crack e celular furtado no centro de Cachoeiro

Um menor de idade foi apreendido pela Guarda Civil Municipal (GCM), durante um patrulhamento realizado na Rua Bernardo Horta, no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (8).

Leia também: Dupla é presa pela PC por aterrorizar clínicas médicas em Cachoeiro

Segundo informações da GCM, guardas civis foram informados sobre um furto de celular próximo a Praça Jerônimo Monteiro. Em seguida, foram feitas buscas na avenida Beira Rio, e ao passarem pela Bernardo Horta, avistaram um menor de idade andando com uma sacola na mão em atitude suspeita.

Ao avistar os guardas, o menor colocou a sacola dentro de uma bolsa preta e saiu andando em passos acelerados. Foi feito a abordagem, porém, o suspeito não obedeceu e fugiu correndo pela rua Pedro Dias. Foi alcançado e, com ele, encontrado 14 pedras de crack e um celular da marca Samsung, de cor branco e preto. Ao ser questionado sobre a origem do celular, o jovem disse que trocou por uma pedra de crack e que não sabia identificar a pessoa.

Leia também: Mulher morre após ser esfaqueada pelo ex-namorado da filha no ES

Diante disso, o menor e o material apreendido foram encaminhados ao DPJ de Cachoeiro de Itapemirim, para as medidas cabíveis.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.