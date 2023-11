Mulher morre após ser esfaqueada pelo ex-namorado da filha no ES

Na madrugada desta quarta-feira (8) a Polícia Militar (PM) foi acionada e prosseguiu até uma residência para verificar uma briga que estaria ocorrendo dentro de uma residência com possível ataque por arma branca, no bairro São Pedro, em Vitória.

De acordo com informações da PM, ao chegarem no local, a equipe já se deparou com duas mulheres esfaqueadas caídas em uma escada na entrada da casa, sendo mãe e filha. A mulher de 59 anos teve a morte confirmado no local. Já no terceiro andar, os militares localizaram um homem, também esfaqueado, que seria o atual namorado da mulher de 30 anos.

De acordo com as informações colhidas no local, o autor do crime seria o ex-companheiro da mulher de 30 anos, que não aceitava o fim do relacionamento. Logo após o fato, o suspeito teria fugido, tomando destino ignorado.

As vítimas foram socorridas e a perícia foi acionada. Buscas foram realizadas na região, mas o suspeito não foi localizado no momento do fato.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), devido a vitima fatal ser do sexo feminino. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer informação sobre o suspeito. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.