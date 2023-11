Pedido de Coser garante projeto de reajuste para agente educacional

O Governo do Estado do Espírito Santo enviou para a Assembleia Legislativa o Projeto de Lei 959/2023 que aumenta em 4% a tabela de subsídio dos servidores da carreira de agentes de suporte educacional, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2023.

O projeto é uma resposta ao pedido que o deputado estadual João Coser (PT) apresentou ao Governo em nome dos servidores.

No mês de outubro, quando o Governo encaminhou à Assembleia o Projeto de Lei 831/2023, que alterava a tabela de subsídio dos servidores do magistério estadual, João Coser apresentou uma emenda ao projeto no sentido de assegurar que os agentes de suporte educacional também fossem contemplados. A emenda contemplava um pedido da categoria, apresentada ao deputado pelo Sindipúblicos. Entretanto, apesar da intervenção de João Coser, o projeto foi aprovado sem a emenda do parlamentar.

Articulação

Coser levou a pauta dos agentes ao conhecimento do secretário da Casa Civil, Davi Diniz. Durante uma reunião que contou com a participação do presidente do Sindipúblicos, Iran Caetano, Coser defendeu a reivindicação dos servidores. Na semana seguinte, o governador Renato Casagrande assinalou de forma positiva para a articulação encabeçada por Coser.

Para o deputado, o envio da matéria para a Assembleia, nos mesmos moldes do projeto apresentado em benefício do magistério, corrige uma injustiça e gera isonomia entre as carreiras.

“Essa é uma conquista importante porque vem de uma pressão da própria base, que estava se sentido excluída. Os servidores nos procuraram e nós conseguimos articular essa ação junto ao Governo do Estado. Graças a sensibilidade do governador Renato Casagrande e dos secretários da Educação Vitor de Ângelo e da Casa Civil, Davi Diniz, nós estamos gerando uma isonomia e corrigindo uma injustiça a uma categoria muito importante e que compõe a rede da Educação do Estado”, ressalta João Coser.