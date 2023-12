BRK: palestra aborda segurança e educação no trânsito em Cachoeiro

A BRK em Cachoeiro de Itapemirim reuniu os funcionários na quarta-feira, 27 de dezembro, para a última palestra do ano. O momento de sensibilização e conscientização girou em torno do tema “Segurança e Educação no Trânsito”, aproveitando as festas de final de ano e a necessidade da direção segura para o bem-estar das famílias, motoristas, pedestres e ciclistas.

A palestra foi ministrada pelo policial rodoviário federal Anderson Toledo, lotado na Delegacia de Guarapari, e que exerce a função há quase 19 anos.

Ele dividiu com os profissionais um pouco da sua experiência na malha rodoviária federal, enfatizando a necessidade de a sociedade atuar em parceria com o poder público para a redução do número geral de acidentes na estrada e a preservação da vida.

“A PRF (Polícia Rodoviária Federal) entende que a educação é tão importante quanto a fiscalização e a punição, quando necessária. Por isso, há todo um investimento na área educacional por meio de palestras em escolas e empresas. Tentamos orientar sobre a importância do trânsito menos violento e um pouco mais gentil”, afirma Anderson Toledo.

O coordenador de Qualidade, Segurança, Saúde e Meio Ambiente (QSSMA) da BRK, Paulo Breda, ressalta que esse foi o terceiro ano que o tema é discutido com os funcionários. “Como forma de motivá-los ainda mais, desta vez, convidamos um representante da Polícia Rodoviária Federal.

Ele passou uma mensagem importante de como devemos cuidar da nossa vida e da do outro. Tivemos uma boa adesão. Queremos que os nossos profissionais trabalhem, mas que exerçam as suas atividades dentro e fora da empresa sempre com saúde e segurança”, destaca.