Cachoeiro: obras do aeroporto têm novas perspectivas

Em breve os cachoeirenses vão ter um aeroporto funcionando para chamar de seu. As perspectivas do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), são positivas e apontam para o início das obras em 2024.

A expectativa é de que o edital seja lançado ainda este ano. Em coletiva aos veículos de imprensa da região Sul, nesta quinta-feira (21), em Cachoeiro, o chefe do Poder Executivo explicou o motivo que ainda impede a publicação do documento.