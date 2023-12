VÍDEO: Casagrande destaca investimentos de mais de R$ 4 bilhões no Sul do ES

Dos 12 bilhões e 500 milhões investidos no Espírito Santo, no primeiro ano do terceiro mandato do governador Renato Casagrande (PSB), mais de R$ 4 bilhões foram destinados para a região Sul do Estado.

O chefe do Poder Executivo capixaba destacou os investimentos durante coletiva com os veículos de imprensa do Sul do Espírito Santo, realizada, nesta quinta-feira (21), no Jaraguá Tennis Club, em Cachoeiro de Itapemirim.

No vídeo abaixo, Casagrande aponta para onde e como os recursos foram usados para melhorar a vida da população.