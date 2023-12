Chamada Escolar rede estadual 2024: Confira próximos passos

A primeira etapa do processo da Chamada Pública Escolar 2024 da Rede Pública Estadual, encerrada na última sexta-feira (22), foi realizada exclusivamente on-line, por meio do Sistema Estadual de Gestão Escolar. Já a confirmação da Pré-Matrícula, que será entre os dias 10 e 19 de janeiro de 2024, deverá ser feita presencialmente, na secretaria da escola onde o aluno foi localizado.

A partir de 22 de janeiro, a pessoa que, por qualquer motivo, não tenha solicitado vaga em nenhuma das etapas do processo de Chamada Pública Escolar para o ano letivo 2024, mas que tem interesse em ingressar na Rede Estadual, deverá procurar Superintendência Regional da Educação (SRE) que atende ao seu município ou a unidade escolar na qual deseja se matricular para verificar a existência da vaga e efetivar a matrícula.

As escolas com alta demanda poderão disponibilizar uma lista de suplência gerada pelo próprio sistema que ocorrerá no período de 22/01/24 a 09/02/24, por isso nestas escolas a “matrícula nova” estará disponível quando a lista for exaurida.

Leia também: Castelo se destaca em competição nacional de matemática

Confira as próximas etapas:

Divulgação dos resultados da Rematrícula e Pré-Matrícula: até 10 de janeiro de 2024.

Confirmação da matrícula dos estudantes que solicitaram Pré-Matrícula: entre 10 e 19 de janeiro de 2024.

Chamamento dos estudantes constantes na lista de suplência, em escolas que apresentarem séries/anos/etapas com vagas, após a etapa de confirmação de matrículas: a partir de 22 de janeiro de 2024.

Todas as informações sobre a Chamada Escolar 2024 podem ser acessadas no site da Sedu, pelo link: https://sedu.es.gov.br/chamadaescolar.

Em caso de dúvida ou necessidade de auxílio, os estudantes podem procurar a Superintendência Regional de Educação (SRE) mais próxima e/ou a que atenda seu município.

Consulte as Superintendências, clicando AQUI

Além disso, as secretarias escolares também estão disponíveis para prestar assessorias necessárias para a realização da Pré-Matrícula, bem como para a utilização de computadores.