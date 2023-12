Deputados elaboram planejamento estratégico inédito na história do ES

Nesta segunda-feira (4), o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado Marcelo Santos (Podemos), deu continuidade ao Planejamento Estratégico do Poder Legislativo. Foi a primeira vez que os deputados se reuniram com o propósito de discutir e estabelecer metas para realizar reformas estruturais, garantir transparência nos processos e a informatização dos sistemas.

O evento contou com a participação de deputados estaduais, do Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Antonio Anastasia, do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Rodrigo Chamoun, e dos conselheiros Sérgio Aboudib, Carlos Ranna, Luiz Ciciliotti e Domingos Taufner, além do economista capixaba sócio e fundador da XP Investimentos, Rafael Furlanetti.

O presidente Marcelo Santos expressou seu entusiasmo com esse esforço colaborativo inédito, declarando: “É a primeira vez que a Assembleia Legislativa se une num objetivo único de elaborar esse planejamento estratégico com profissionais qualificados e experientes. Isso é crucial para darmos o pontapé inicial nesse planejamento. E como costumo dizer, o planejamento é fundamental, precisamos definir metas, identificar os obstáculos para alcançar o resultado desejado, que é aprimorar a atuação do Poder Legislativo para elevar seus padrões de qualidade e eficácia em prol dos capixabas. Com o Planejamento Estratégico da ALES queremos promover um diálogo amplo com a população capixaba, mostrando os limites e papéis de cada poder do estado, além de buscar soluções inovadoras para enfrentar os desafios futuros”.

O evento contou com a participação do capixaba Rafael Furlanetti, sócio-fundador da corretora de investimentos XP, que enfatizou a importância deste planejamento em um momento de mudança. Ele questionou sobre o futuro do Espírito Santo após o término da guerra fiscal e como o Estado se posicionará diante do novo cenário do mercado petrolífero global. “Com 78 municípios e diversas lideranças comunitárias, é crucial reunir essas demandas para transformá-las em projetos que participem ativamente na construção política e no desenvolvimento do estado”.

Outro palestrante do evento foi Leonardo Carrareto, especialista em inovação, futuro e desenvolvimento de negócios, que integra projetos da NASA. Carrareto discorreu sobre inovação e disrupção, trazendo insights valiosos para o desenvolvimento estratégico do Espírito Santo.

Homenagem

Ao final dos trabalhos, foi feita uma homenagem especial: a entrega da comenda Domingos Martins, na ordem Grã-Cruz, ao Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Antonio Anastasia, em reconhecimento ao seu compromisso e contribuição no cenário político e legislativo.

Lisonjeado com a homenagem, o Ministro Anastasia expressou seu profundo agradecimento e reconhecimento à iniciativa do presidente Marcelo Santos e dos demais deputados por concretizarem esse planejamento estratégico inovador. Ele ressaltou a grandiosidade dessa ação pioneira na história, enfatizando a importância crucial do planejamento para o futuro. Além disso, o Ministro destacou o vínculo especial com o estado, mencionando que compartilha o mesmo dia de nascimento do herói capixaba Domingos José Martins, natural de Itapemirim, figura notável que liderou a Revolução Pernambucana e foi fuzilado em 12 de junho de 1817 na Bahia. O Palácio Domingos Martins, sede da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, é uma homenagem perene a esse ilustre personagem da história capixaba.