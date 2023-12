ES divulga edital de seleção para bolsas de graduação

O sonho de cursar a graduação sem custo está próximo. A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) publicou, nesta quinta-feira (21), o edital de seleção do Programa Nossa Bolsa 2024 com bolsas para o início do ano letivo de 2024. É o Edital Fapes nº 15/2023 que oferece 1.055 bolsas integrais, ou seja, com 100% das mensalidades dos cursos custeados pelo Governo do Estado.

As inscrições serão abertas às 09h do dia 03 de janeiro com prazo até as 23h59 do dia 17 do mesmo mês e a seleção será por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2019 a 2023. O interessado poderá optar por qual edição do Enem quer usar a nota na seletiva.

Tem bolsa para os cursos de Medicina, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Direito, Arquitetura e Urbanismo, Educação Física, Engenharias, Farmácia, Sistemas da Informação, Nutrição, Geografia, Publicidade e Propaganda, Jornalismo e muito mais. As 54 opções estão distribuídas em 33 instituições de ensino localizadas em 14 municípios capixabas.

“Sempre um divisor de águas para o acesso à educação superior, este programa reflete o comprometimento em proporcionar oportunidades transformadoras, representando o investimento do Governo do Estado no aluno. Comprando vagas em instituições particulares para assegurar acesso para aqueles que tanto almejam cursar uma faculdade e não têm recursos financeiros. Abrindo portas para o futuro de milhares de estudantes, proporcionando o desenvolvimento de talentos e impulsionando a inovação em nosso Estado”, pontuou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

O Nossa Bolsa 2024 é uma parceria da Fapes com a Secretaria da Educação (Sedu) e investe mais de R$ 45 milhões para custear os cursos de graduação que duram, em média, cinco anos. O valor é proveniente do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec) e da Sedu.

O diretor-presidente da Fapes, Denio Arantes, explicou que a Fapes procura atingir alunos das comunidades mais vulneráveis socialmente e que precisam de apoio do Estado para avançar na formação profissional.

“Por meio do Programa, o Governo do Estado demonstra todo o empenho em democratizar o acesso ao Ensino Superior para a parcela da população que mais precisa e nas mais diversas áreas profissionais, afinal, são 54 opções de cursos. Graduação particular tem um custo alto e com o Nossa Bolsa queremos graduar bons profissionais e oportunizar o conhecimento. Estamos com ótimas expectativas”, destacou.

Como é feita a inscrição?

A inscrição será aberta às 09h do dia 03 de janeiro e deve ser feita pelo site www.fapes.es.gov.br/nossanolsa. O candidato irá preencher seus dados pessoais e escolher qual curso, turno e instituição de ensino deseja concorrer a bolsa.

Como é a seleção pela nota do Enem?

O interessado pode escolher qual nota do Enem, entre 2019 a 2023, quer usar na seletiva. E, de acordo com o edital, a seleção será feita pela média global de 450 pontos nas provas objetivas e a redação. Além da média global, o estudante deve ter tido nota mínima de 400 pontos na redação.

Quem pode concorrer as bolsas?

O candidato deve ter realizado uma das provas do Enem referentes aos anos de 2019 a 2023 e ter renda familiar per capita de até um salário mínimo.

O processo seletivo do Nossa Bolsa prioriza o ingresso de pessoas que moram em bairros com alto índice de vulnerabilidade social e de quem se autodeclara afrodescendente no ato da inscrição. Por isso, é preciso informar o Código de Endereçamento Postal (CEP) para verificar se o candidato está em um bairro atendido pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

De acordo com o edital de seleção, somente poderá participar do Nossa Bolsa 2024 o estudante que atender a uma das condições a seguir:

Ter cursado todo o Ensino Médio em escola pública localizada no Espírito Santo;

Ter cursado completamente o Ensino Médio em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição localizada no Espírito Santo;

Ter cursado o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição localizada no Espírito Santo;

Ter concluído curso técnico em um dos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET) no Espírito Santo;

Ter cursado o Ensino Médio e/ou Curso Técnico nas Escolas do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo.

Não podem concorrer a uma das bolsas os estudantes que:

Já tenham sido beneficiários do Programa Nossa Bolsa;

Já tenham concluído qualquer curso de graduação.

O que é o Programa Nossa Bolsa?

O Programa Nossa Bolsa concede bolsas em cursos de graduação ofertados por instituições privadas e é destinado aos capixabas que concluíram o Ensino Médio em escolas da Rede Pública de Ensino ou em escolas privadas, na condição de bolsistas integrais. O Programa integra o eixo Ensino Superior, do Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES.

Serviço:

Programa Nossa Bolsa 2024

Edital Fapes 15/2023 – Nossa Bolsa 2024: clique aqui e acesse o edital

Inscrições de 03/01 a 17/01, por meio do site: www.fapes.es.gov.br/nossabolsa