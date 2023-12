Governo vai implantar 28 novas escolas de Tempo Integral em 2024

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), planeja, para o início do ano letivo de 2024, uma expansão significativa no número de unidades escolares que atendem na modalidade de Tempo Integral. O projeto contempla a implantação de 28 novas escolas em Tempo Integral, elevando para um total de 184 instituições com essa oferta no Estado.

Essas novas escolas terão como foco um modelo pedagógico inovador, baseado na abordagem da educação integral, e oferecerão uma carga horária de 7 horas durante o turno matutino. A iniciativa representa um compromisso robusto em ampliar o acesso à educação integral, proporcionando uma experiência educacional mais envolvente, que vai além dos limites do conhecimento acadêmico convencional.

A oferta total será de cerca de 8.200 vagas, distribuídas entre os diferentes níveis de ensino. Do total, 3.865 vagas serão destinadas ao Ensino Fundamental – anos finais, 4.290 vagas para o Ensino Médio Regular e 240 vagas para o Ensino Médio Integral Integrado ao Curso Técnico.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, explicou que as novas escolas vão incorporar um modelo pedagógico fundamentado em conceitos e princípios orientadores, apoiados por componentes que abordam diversas temáticas. Além disso, adotarão uma gestão descentralizada, em que todos os envolvidos compartilham a corresponsabilidade pelos resultados obtidos.

“Com esta expansão histórica, o Governo do Espírito Santo reafirma seu compromisso com a construção de um futuro mais educado e capacitado para as próximas gerações, consolidando-se como um marco no avanço da educação no Estado”, disse o secretário Vitor de Angelo.



A assessora de Educação em Tempo Integral, Mayara Candido, frisou que este modelo se materializará por meio de práticas educativas que visam a engajar e a desenvolver habilidades e competências sociais, intelectuais, culturais, emocionais e políticas nos estudantes. “A proposta visa a formar cidadãos completos, preparados não apenas para os desafios acadêmicos, mas também para enfrentar os desafios da vida em sociedade”, completou.