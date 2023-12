Imóveis à venda pelo Governo do ES podem receber propostas de compra

Ainda há tempo para os interessados na compra dos imóveis ofertados pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) enviarem suas propostas.

No próximo dia 19 de dezembro, às 14 horas, será realizada a sessão pública referente ao Edital Nº 12/2023, que disponibiliza um terreno público com 554,20 metros quadrados, localizado na Rua Dr. Pedro Herkenhoff, nº 400, no bairro Centro, em Boa Esperança. O valor mínimo de oferta previsto para o imóvel é de R$ 296 mil.

Já no dia 22 de dezembro, às 10 horas, será realizada a sessão pública do Edital Nº 13/2023, que oferta um terreno de 937,5 metros quadrados, localizado no bairro Alterosas, no município da Serra, com lance inicial de R$ 333.900,00.



O local das sessões públicas será a sala de reuniões da Gerência de Patrimônio (Gepae), situada na Avenida Governador Bley, nº 236, Ed. Fábio Ruschi, 10º andar, Ala Cidade, Centro de Vitória.

Estão aptas a participar da licitação pessoas físicas individualmente, pessoas jurídicas e em consórcio, que atenderem a todas as exigências contidas nos editais e seus anexos, disponíveis para consulta nos sites www.seger.es.gov.br e www.portaldepatrimonio.es.gov.br.



Os imóveis ofertados podem ser visitados de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 16h, por meio de agendamento prévio. Para isso, é preciso entrar em contato com a Subgerência de Patrimônio Imobiliário (Supai) pelo telefone (27) 3636-5247 ou pelo e-mail [email protected].