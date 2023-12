Mais de 60% das empresas são abertas em até 10 minutos no ES

Do total de 20.726 empresas constituídas no ano de 2023, 13.889 obtiveram registro na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em menos de 10 minutos. Esse número representa 67,84% dos processos de abertura hoje na Jucees. Se considerados os registros até 30 minutos, esse montante chega a 78%.

O resultado se deve à automatização promovida pelo sistema integrador do Simplifica ES. Ao optar pelo instrumento padrão na hora de escolher o modelo de contrato social, o empreendedor tem o processo encaminhado ao deferimento automático, que é autenticado em instantes, sem necessidade prévia de intervenção humana.

Leia também: Prazo para solicitar matrícula na rede municipal de Cachoeiro termina sexta (22)

Além da celeridade na autenticação do processo, há a comodidade e confiabilidade, uma vez que o instrumento padrão é fornecido e regulado pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI.

O deferimento automático está disponível para o Empresário Individual e a Sociedade Ltda. Para que ele ocorra, o contrato deve ser assinado pelo próprio empresário e/ou sócios. E a opção também é válida para Livro – que também pode ser autenticado em segundos.

“Esse resultado vem da simplificação dos processos, um dos principais objetivos da Jucees, por meio do Sistema Simplifica ES. O trabalho, que é um pedido do governador Renato Casagrande, é para facilitar a vida do empresário e melhorar cada vez mais o ambiente de negócios capixaba”, afirmou o presidente da Jucees, Paulo Alfonso Menegueli.