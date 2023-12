Marataízes destaca-se como referência em atendimento ao empreendedor

A Sala do Empreendedor de Marataízes, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, recebeu, nesta quarta-feira (6), o troféu na categoria Ouro do “Prêmio Selo Referência em Atendimento”, promovido pelo Sebrae/ES. Com isso, Marataízes ficou apta para concorrer na categoria diamante, a nível nacional, junto às demais salas que também conquistaram ouro.

O evento contou com a presença de servidores da Sala como, a Gerente Kátia Samora e o servidor e agente de Desenvolvimento, Pablo Alves, que representou a Secretária de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, Ivete Batista.

O Selo Sebrae de Referência em Atendimento é uma metodologia de avaliação baseada em critérios estruturantes, que refletem as necessidades dos clientes atendidos pelas Salas do Empreendedor e são divididos nas categorias: Ouro, Prata e Bronze.

A sala do Empreendedor de Marataízes, vem se destacando ao demonstrar compromisso na realização de ações voltadas para o empreendedor local, que são avaliadas por consultores do Sebrae.

A conquista do Selo Ouro, alcançada pelo município de Marataízes, é um reconhecimento de toda a dedicação e empenho da equipe da sala do empreendedor, que vem desempenhando um trabalho inovador na prestação de serviços públicos de qualidade ao empreendedor Marataizense.