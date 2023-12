Natal: PRF inicia operação nas rodovias a partir desta sexta (22)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia à 00h00 desta sexta-feira (22), até às 23h59min da próxima segunda-feira (25), a Operação Natal 2023, com o intuito de garantir a segurança nas vias federais durante o feriado.

O trabalho da PRF será reforçado com o aumento do número de policiais, que vão intensificar a fiscalização e as atividades preventivas nas rodovias federais que cortam o estado do Espírito Santo.

No Natal deste ano, além da atenção dos agentes ao cometimento de infrações como a ultrapassagem proibida, excesso de velocidade e alcoolemia ao volante, a PRF também vai concentrar esforços na utilização de itens de segurança essenciais para evitar surpresas desagradáveis durante a viagem.

Leia também: Projeto de reconhecimento de paternidade vai viabilizar exames de DNA

Por isso, os policiais vão fiscalizar e orientar os usuários para que usem o cinto de segurança, o capacete para os motociclistas e para que as crianças sejam transportadas nos dispositivos de retenção, conhecidos popularmente como “cadeirinhas”.

Além de representar riscos de ferimentos e até morte, deixar de usar o cinto de segurança, obrigatório para todos os ocupantes do veículo, é uma infração grave.

Já a ausência de capacete, necessário para ocupantes de motocicletas, motonetas e ciclomotores, é uma infração gravíssima, bem como a não utilização da “cadeirinha”.

O objetivo da PRF é que todos estejam cada vez mais conscientes sobre a importância do respeito às normas de trânsito para que os números de infrações estejam sempre em queda e, por consequência, também os números de acidentes, feridos e mortes.