Suspeito é surpreendido pela PRF do ES na BR-101; confira o desfecho

Um jovem de 24 anos foi surpreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Espírito Santo, nesta sexta-feira (29), quando trafegava com um veículo furtado na BR-101.

Os policiais abordaram o veículo, modelo Fiat Pálio Fire Flex, por volta das 20h40, nas imediações do KM-248.

Após a verificação, constatou-se que o carro possuia restrição de furto, ocorrido em 18/12/2023, no município da Serra.

De acordo com a PRF, a ocorrência foi encaminhada para a 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil, na cidade.

