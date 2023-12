PRF registra mais de 100 infrações na BR-262 durante Operação 2 Rodas

Nos dias 04 e 05 de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a Operação 2 Rodas na BR-262, na região serrana do Espírito Santo, entre os municípios de Venda Nova do Imigrante e Ibatiba.

Durante este período foram fiscalizados 136 veículos e 166 pessoas. Entre os usuários fiscalizados, foram registrados 158 infrações de trânsito e 12 veículos foram removidos para o pátio conveniado.

As principais infrações de trânsito cometidas foram ultrapassagem em local proibido, condutor sem habilitação ou com a CNH vencida, veículo em mau estado de conservação e segurança ou sem equipamento obrigatório.

Os policiais também flagraram um condutor com a CNH suspensa e outro sem possuir CNH conduzindo veículo gerando perigo de dano, ambos terão que comparecer à Justiça para prestar depoimento.

