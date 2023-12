Troca de comando no Judiciário: saiba quem é o novo presidente do TJES

Integrantes da nova mesa diretora, que vai administrar o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) no biênio 2024/2025, tomaram posse em Sessão Solene realizada na tarde desta quinta-feira (14). A cerimônia teve início com a revista do novo presidente, desembargador Samuel Meira Brasil, à tropa da Polícia Militar, a convite do governador do Estado, Renato Casagrande.

Em seguida, no Salão do Tribunal Pleno, foi realizada a solenidade de posse da nova mesa diretora, quando o desembargador Samuel Meira Brasil Júnior foi conduzido ao plenário pelos desembargadores Annibal de Rezende Lima e Jaime Ferreira Abreu, respectivamente o mais antigo presente na sessão e o mais novo integrante da Corte.

Conforme o protocolo, após a Execução do Hino Nacional e do Hino do Estado do Espírito Santo pela Banda de Música da Polícia Militar, o desembargador Fabio Clem de Oliveira, que nesta data deixa o cargo, fez o seu discurso de agradecimento a todas e todos que contribuíram com sua gestão.

“O objetivo central da administração que se finda foi dar solução aos problemas estruturais do Poder Judiciário capixaba e o bom funcionamento da máquina administrativa requereu o compartilhamento de ideias e a participação dos que compreenderam a filosofia administrativa adotada e com ela se comprometeram na medida de suas responsabilidades e disponibilidades”, destacou o desembargador Fabio Clem.

Em seguida, o desembargador Samuel Meira Brasil Júnior prestou o compromisso legal para exercer o cargo e, após a leitura do termo de posse pelo secretário-geral do TJES, Marcelo Tavares de Albuquerque, assinou o documento e tomou assento na cadeira de presidente do Tribunal de Justiça.

Já empossado, o novo presidente deu posse ao desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, no cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça, ao desembargador Willian Silva, no cargo de corregedor-geral da Justiça, e à desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no cargo de vice-corregedora.