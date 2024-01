Funcionária de cartório é presa com carro clonado no ES

A funcionária de um cartório foi detida com carro clonado, avaliado em mais de R$ 100 mil, na tarde desta quarta-feira (24), em Jardim da Penha, Vitória.

Aliás, o alerta de que carro clonado estava no Espírito Santo veio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A partir daí, a Central Integrada de Operações e Videomonitoramento e a Gerência de Inteligência da Secretaria de Segurança de Vitória (Semsu) conseguiram visualizar o veículo na capital.

As equipes da Guarda Civil Municipal de Vitoria (GCMV) realizaram a abordagem ao carro na Avenida Fernando Ferrari.

“A placa do veículo que circulava aqui em Vitória era a mesma de um outro veículo que rodavam em Maricá, no Rio de Janeiro, e de um terceiro carro, em Brasília. O carro original, na verdade, é o do Rio de Janeiro e os outros dois são clones”, detalhou o inspetor Rocha, do Grupo de Apoio Operacional (Gaop) da GCMV.

O carro estava em posse da funcionária de um cartório, que foi conduzida à delegacia. “Aos agentes da Guarda de Vitória, ela relatou que o veículo pertence ao namorado dela e que ele teria recebido o carro como garantia do pagamento de uma dívida. Porém, essas informações somente a investigação da Polícia Civil poderá averiguar”, explicou Rocha.

A Polícia apreendeu o veículo e passará por vistoria pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículo, que comprovou que o carro tinha sinais de adulteração.

“O que mais chamou atenção foi a qualidade das adulterações. Foram realizadas em praticamente todos os pontos de identificação do veículo.

Até o momento, contudo, não foi possível apontar qual é a origem real do veículo que apreendemos aqui em Vitória”, observou o inspetor. A ocorrência seguiu para a Delegacia Regional de Vitória.

Apreensão

Aliás, nesta semana, a apreensão do carro roubado foi o segunda ação que resultou do trabalho conjunto da Gerência de Inteligência, Central de Videomonitoramento e equipes do patrulhamento da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV).

Na segunda-feira (22), contudo, dois suspeitos de furtarem motocicletas foram detidos na Capital. A dupla estava sendo monitorada pela Gerência de Inteligência e acabou sendo abordada na Avenida Vitória. Os dois tinha acabado de furtar uma moto em Cariacica.