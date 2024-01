Iniciativa busca facilitar abertura de empresas em Marataízes

A Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável e em parceria com o SEBRAE-ES, iniciou consultoria de desburocratização, que tem como objetivo melhorar o ambiente de negócios na cidade.

Entre as estratégias estão o aprimoramento dos fluxos de processos para a abertura de empresas no município. Além disso, a consultoria visa a atualização de legislações, contribuindo para um ambiente de negócios mais dinâmico e fortalecido.

Para a realização deste trabalho, colaboradores de diversas secretarias se uniram ao projeto. A Secretaria Municipal de Saúde, representada pela Vigilância Sanitária; a Secretaria Municipal de Finanças, por meio do setor tributário; a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, através do departamento de obras e posturas, além da Procuradoria e o setor de licitação e contratos, que estão colaborando ativamente.

