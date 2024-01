Marataízes: 18ª Caminhada Litorânea acontece neste sábado (27)

Neste Sábado (27), vai acontecer a tradicional Caminhada Litorânea em Marataízes. O evento está em sua 18ª edição, e promete um dia repleto de vitalidade e beleza natural, com objetivo de incentivar a prática de atividade física, a conexão com a natureza e a preservação ambiental.

A 18ª Caminhada Litorânea começa às 6h30, em frente ao Bar do Penquinha, na avenida Atlântica 300, Praia Central. A caminhada terá transporte para o início, assim proporcionando maior facilidade a quem for participar do evento.

Percurso da Caminhada Litorânea

O percurso começa na Praia do Micinho, e a chegada está prevista para ser por volta das 11h30. Todavia, após a caminhada terá uma confraternização, com show em baixo de uma tenda na Praia Central.

Aliás, o tamanho total do percurso é de 15 quilômetros, e durante a caminhada os participantes poderão apreciar falésias impressionantes, praias paradisíacas, barcos, lagunas e muito mais coisas pelo caminho.

Ambulância e paramédicos estarão disponíveis por todo percurso, para garantir a segurança de quem estiver participando da caminhada. Contudo, ao longo do trajeto terá pontos de hidratação, frutas e também dois pontos de resgate bem posicionados, para garantir a melhor experiência possível aos participantes da 18ª Caminhada Litorânea.

