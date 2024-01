Operação Duas Rodas: PRF intensifica fiscalização de motocicletas no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), iniciou nesta terça-feira (16), a Operação Duas Rodas, no intuito de promover a segurança viária e coibir práticas irregulares nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. Segundo a PRF, a fiscalização acontecerá até a quinta-feira (25).

Leia também: Pai e filho são presos no ES com carros clonados dos Correios

“Esta operação, que faz parte da Operação Rodovida, é voltada para fiscalização de motocicletas. A PRF reforça o compromisso com a população de garantir a integridade e a segurança de todos os usuários das vias públicas”, informou a PRF por meio de nota.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.