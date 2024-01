PRF inicia Operação Lei Seca nesta sexta (26) nas rodovias do ES

A Operação Lei Seca da Polícia Rodoviária Federal será iniciada na noite desta sexta-feira (26), com combate à alcoolemia no trânsito das rodovias do Espírito Santo.

De acordo com a PRF, a integração entre essas forças policiais visa a garantia da segurança nas vias e reduzir os riscos associados à condução sob efeito de álcool.

No entanto, com o objetivo de promover um trafego mais seguro e de proteger vidas, serão fortalecidas a fiscalização e as ações preventivas contra a alcoolemia.

“A prevenção é fundamental e encoraja todos os cidadãos a adotarem comportamentos responsáveis ao volante e essa interação das forças policiais reflete o comprometimento das autoridades em promover um trânsito mais seguro e proteger a vida de todos os usuários das vias”, informou a PRF.