Rota do Vale da Morubia: iniciativa busca fortalecer turismo em Muqui

O deputado Dr. Bruno Resende (União) propõe a criação da Rota do Vale da Morubia, no município de Muqui, região sul do estado. A rota turística, prevista no Projeto de Lei (PL) 418/2023, corresponde ao percurso da Caminhada Ecológica da Rota da Serra Morubia, com 13 quilômetros de extensão, que passa por vários pontos turísticos e históricos.

Muqui, distante 170 quilômetros da capital do estado, figura entre os municípios que mais têm construções tombadas pela Gerência de Memória e Patrimônio da Secretaria da Cultura do Estado do Espírito Santo. O tombamento abrange cerca de 200 imóveis. Além disso, durante o ano, são realizados eventos culturais como a Folia de Reis, Carnaval, festas juninas, além de agroturismo e outras atividades.

Bruno Resende argumenta que, além das vantagens econômicas, culturais, ecológicas, turística e educacional, “trata-se de uma proposta que promove a identificação, a elaboração e a consolidação de novos roteiros turísticos, que envolve 15.449 habitantes, no intuito de estruturar a oferta dos territórios e transformá-la em produto rentável e comercialmente viável”, pontua o deputado.

Tramitação

A matéria passará pelas comissões de Constituição e Justiça, Turismo e Finanças.