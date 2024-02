Finanças: secretário apresenta desempenho do ES nesta segunda (26)

A Comissão de Finanças abre as portas para que o titular da Fazenda estadual, Benicio Suzana Costa, preste contas de seu trabalho realizado na pasta entre setembro e dezembro de 2023 (terceiro quadrimestre). A audiência pública está marcada para segunda-feira (26), às 13h30, no Plenário Dirceu Cardoso.

LEIA TAMBÉM: O meu nome sempre está à disposição, afirma vice-prefeita de Muniz Freire

Na reunião onde apresentou o desempenho da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) entre janeiro e agosto de 2023, Benicio Costa abordou temas como a queda na arrecadação dos royalties do petróleo e a perda da arrecadação do ICMS devido à lei federal, considerados como o maior desafio da pasta.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.