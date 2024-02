Imigração italiana: exposição interativa celebra 150 anos de história no ES

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo inaugura no dia 21 de fevereiro a exposição “Camata – A Voz da Imigração Italiana”, uma experiência única que homenageará o saudoso líder político capixaba, Gerson Camata, além dos imigrantes italianos que moldaram a história do estado.

A exposição contará com uma viagem visual pela “Linha do Tempo da Imigração Italiana”, que irá destacar os principais marcos e eventos ligados ao movimento no Brasil.

LEIA TAMBÉM: Camila Valadão quer capacitação de servidores da segurança

Os visitantes serão conduzidos por uma galeria com obras que capturam a essência da vida e do legado de Gerson Camata, que sempre defendeu a bandeira do imigrante, e foi o autor da Lei Federal 11.687, que instaurou a comemoração da imigração italiana no dia 21 de fevereiro.

O evento pretende proporcionar uma oportunidade de reflexão sobre o passado, celebração do presente e inspiração para o futuro, no ano que se completam 150 anos da imigração italiana no Brasil, além de fortalecer os laços entre as comunidades capixabas e italianas.

Serviço:

Data: a partir de 21 de fevereiro

Local: Assembleia Legislativa do Espírito Santo – Térreo

Horário: 19h00

Entrada: Gratuita e aberta ao público.