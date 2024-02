Oficinas temáticas discutem Plano Diretor Municipal em Marataízes

O município de Marataízes abriu consulta pública para a revisão do Revisão do Plano Diretor. De acordo com a administração municipal, a participação popular será estimulada por meio de Oficinas Temáticas de Leitura Comunitária.

LEIA TAMBÉM: Polícia prende suspeitos de tráfico e apreende drogas em Alegre

Os encontros serão realizados no dia 27/2, com o tema “Habitação, Mobilidade e Trânsito, Equipamentos Públicos na Escola Municipal Nagib Meleip”, a partir das 18h30; no dia 28/2, para falar sobre “Desenvolvimento Rural, Agricultura, Turismo, Mineração, Indústria, Comércio e Serviços na Quadra Poliesportiva de Brejo dos Patos”, às 18h30.

Também acontecerão reuniões nos dias 29/02, com o tema “Meio Ambiente, Saneamento, Uso do Solo e Parcelamento no Restaurante Recanto da Lagoa, na Lagoa do Siri”, a partir das 18h30, e no dia 1/3, para falar sobre “Saúde, Cultura, Educação na Escola Municipal José Marcelino”, às 18h30.