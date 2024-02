Operação policial em Marataízes prende jovem na zona rural

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana, com o apoio das Delegacias de Polícia (DPs) de Itapemirim e Marataízes, em ação conjunta com a Guarda Municipal de Marataízes, realizou operação policial na zona rural de Marataízes, que resultou na prisão de um homem de 23 anos.

A ação ocorreu na última quarta-feira (7), mas os dados oficiais da polícia só foram divulgados nesta sexta-feira (9).

O indivíduo é réu pela tentativa de homicídio ocorrida em 21 de outubro, no bairro Nova Bethânia, em Viana, tendo como vítima Ramon Felipe Ribeiro, de 31 anos. A vítima e o autor teriam discutido devido a um relacionamento que mantinham com uma mulher.

Após trocas de ameaças, o autor dirigiu-se à residência da vítima em um veículo branco. Quando a vítima saiu de casa a bordo de uma motocicleta e precisou reduzir a velocidade em um trecho, o criminoso saiu do veículo com a arma em punho e efetuou os disparos que atingiram a vítima.

Após decretação da prisão preventiva, as equipes realizaram diligências na zona rural de Marataízes, onde localizaram o indivíduo em casa, que não esboçou resistência.

Após os procedimentos de praxe, o investigado foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.