PRF realiza apreensões e prisões em operações nas rodovias do ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizou fiscalizações nas rodovias do estado do Espírito Santo, onde várias apreensões foram feitas, resultando na prisão de quatro suspeitos e na recuperação de três veículos na última quarta-feira (28).

Segundo a PRF, na primeira ação, na tarde da última quarta-feira (28), no km 135 da BR-262, em Brejetuba, os agentes abordaram um automóvel Ford/Ka, de cor branca. Após consulta, verificou-se que o motorista possuía um mandado de prisão em seu desfavor, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Portanto, o homem foi conduzido sem lesões ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Venda Nova do Imigrante, enquanto o veículo foi liberado para sua esposa.

Em outro ponto da BR-101, no KM 269, no município de Serra, os agentes recuperaram uma motocicleta Honda/CG que era uma réplica de um veículo com restrição de furto, ocorrido em Vitória no dia 26 de junho de 2023. O condutor, um jovem de 19 anos, foi encaminhado para a 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil em Serra.

Duas horas após a segunda apreensão, no km 345 da BR-101, em Guarapari/, os agentes abordaram um veículo Toyota/Corolla com suspeita de clonagem veicular. Após verificação, foi constatado de indícios de receptação e adulteração de sinais identificadores.

Diante disso, o motorista foi conduzido juntamente com o carro à Delegacia de Polícia Civil de Guarapari.

Por fim, menos de uma hora após a apreensão anterior, no km 152 da BR-101, em Linhares, a PRF abordou um caminhão Mercedes-Benz/L 1620. Após verificação da carga, constatou-se uma diferença entre a quantidade de chapas de granito registradas nos documentos apresentados e a quantidade real no veículo.

Diante do fato, o condutor foi qualificado como autor de transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal, e a SEFAZ foi acionada para as providências necessárias.

Essas operações demonstram o compromisso da PRF em combater a criminalidade e garantir a segurança nas rodovias do estado.