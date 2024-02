PSOL lança pré-candidato a prefeito em Marataízes

O educador e produtor cultural Guilherme Nascimento, conhecido por suas ideias inteligentes e ousadas, emerge como uma nova perspectiva política para Marataízes ao anunciar sua pré-candidatura à prefeitura do município. Com experiência anterior como candidato à prefeitura de Cachoeiro, Nascimento traz consigo um plano de governo focado na inclusão social e no desenvolvimento sustentável.

Em sua declaração, Guilherme Nascimento ressalta a necessidade de romper com a velha política e buscar soluções inovadoras para os desafios enfrentados pela cidade. “Não é hora de voltar ao passado ou continuar na mesmice”, afirma. Ele promete apresentar um plano de governo repleto de propostas viáveis, atendendo às demandas das comunidades marataizenses.

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) está consolidando sua presença em Marataízes, oficializando sua fundação com um aumento significativo no número de filiações. Com a adesão desses novos membros, juntamente com as pré-candidaturas à prefeitura de Guilherme Nascimento e à Câmara Municipal de Samara Abreu, o PSOL promete representar uma nova geração de líderes comprometidos com a renovação e o progresso da política local. Os próximos passos incluem a formação de um novo diretório, que fortalecerá o PSOL para as próximas eleições e possibilitará a continuidade desse movimento de mudança e crescimento em Marataízes.

Em relação às demais pré-candidaturas apresentadas, Guilherme Nascimento destaca a importância de uma renovação na política local, afirmando ser uma voz para aqueles que perderam a esperança nas opções tradicionais. Ele promete uma campanha e um governo progressista, buscando revitalizar a cidade e trazer novas oportunidades para seus habitantes.

Além disso, o pré-candidato destaca a importância de valorizar os recursos naturais e culturais de Marataízes, indo além do turismo de praia e promovendo o desenvolvimento sustentável. Ele se compromete a investir na capacitação dos trabalhadores locais, apoiar os empreendedores da região e melhorar a infraestrutura dos bairros periféricos. O perfil político de Guilherme Nascimento é marcado por sua dedicação à justiça social, à sustentabilidade ambiental e ao fortalecimento da democracia local. Ele se destaca como um defensor dos direitos das minorias e uma voz para os mais vulneráveis, comprometido em construir uma cidade mais inclusiva, justa e resiliente.

Guilherme Nascimento apresenta um conjunto de propostas concretas para impulsionar o desenvolvimento de Marataízes em diversas áreas-chave. Na saúde, seu plano visa ampliar os horários de atendimento nos postos, garantir a disponibilidade de especialistas e medicamentos, enquanto valoriza os servidores da saúde para elevar a qualidade dos serviços prestados à população. Em educação, destaca-se a valorização dos professores, a adoção de métodos pedagógicos inovadores para engajar os alunos, a construção de uma escola de artes e um teatro municipal para fomentar a cultura local. Na segurança pública, propõe transformar a figura policial em símbolo de proteção da sociedade, fortalecendo a ordem pública e cuidando dos espaços compartilhados. Para saneamento e mobilidade, Guilherme propõe a criação de infraestrutura urbana adequada, incluindo calçadas cidadãs, ciclovias e distribuição elétrica subterrânea para reduzir a poluição visual e promover a mobilidade urbana sustentável.

Além disso, destaca a importância de espaços interativos para a comunidade, promovendo integração e convívio social, com ênfase na acessibilidade e na oferta de projetos gratuitos. Quanto à formação das equipes das secretarias, defende a escolha dos melhores profissionais em cada área, sem envolvimento em acordos políticos, visando uma gestão transparente e eficiente.

Seu projeto mais ambicioso é a isenção da tarifa de água e transporte público, visando garantir dignidade e acesso aos serviços essenciais para todas as famílias de Marataízes. Essas propostas refletem o compromisso de Guilherme em promover um governo participativo, inclusivo e orientado para o progresso coletivo.

Guilherme enfatiza que seu plano completo será apresentado em breve e estará aberto à contribuição da população, evidenciando um compromisso com a construção coletiva e participativa das políticas públicas que moldarão o futuro de Marataízes.

“A juventude quer construir, está cansada de se decepcionar e ficar de braços cruzados, vamos colocar nossas ideias e queremos ser ouvidos”.