Às margens das BRs: PRF alerta para índice de prostituição infantil no ES

A prostituição infantil às margens das rodovias federais, o alto índice de crimes sexuais cometidos contra o público infantojuvenil e a necessidade de educação preventiva foram temas abordados pela Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da Assembleia Legislativa (Ales) em reunião realizada, nesta terça-feira (5), no Plenário Rui Barbosa.

O superintendente-executivo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Espírito Santo, Joceir Nunes, relatou que a exploração e a violência sexual contra as crianças e adolescentes em estabelecimentos às margens das rodovias são frequentes e em grande número pelo país e no estado.

“A gente tem feito um trabalho, primeiro de educação, procurando através de ações chegar até os caminhoneiros, que são o nosso principal foco de ação, alertando da importância de preservar a criança e o adolescente, que não se envolvam com o crime e que fiquem atentos para que outros não se envolvam”, explicou o inspetor.

Joceir falou sobre o Projeto Mapear, executado em parceria com o Ministério Público do Trabalho, que levanta já há alguns anos os pontos de prostituição e incidência de violência contra a criança e o adolescente às margens das rodovias federais. Proporcionalmente, o Espírito Santo apresenta um índice elevado de violência, afirmou o inspetor da PRF.

Joceir também defendeu a educação do público explorado como uma das prioridades na prevenção, com linguagem adequada para que crianças e adolescentes entendam e saibam identificar que estão sendo vítimas de violência e tenham a iniciativa de procurar ajuda dos adultos.

A delegada de polícia da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) da Grande Vitória, Gabriella Zaché dos Santos também participou do encontro.