Ceasa-ES mobiliza doações para vítimas das chuvas no Sul do Estado

Em resposta às recentes e intensas chuvas que causaram danos significativos na região sul do Estado, a Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa-ES) está realizando uma campanha de doação em apoio às famílias afetadas. Todavia, a Ceasa-ES se solidariza pelas comunidades afetadas e se coloca à disposição para dar apoio à população carente, tornando-se uma base de arrecadação de doações.

Itens como água mineral, produtos de limpeza, artigos de higiene pessoal, alimentos não perecíveis e cobertores são alguns dos itens essenciais que darão suporte às famílias. Contudo, as doações serão direcionadas ao Programa ES Solidário, do Governo do Estado. Aliás, este programa será responsável por coordenar a distribuição das doações às pessoas que estão enfrentando dificuldades decorrentes das chuvas.

Para participar desta iniciativa, basta dirigir-se à sede da Ceasa-ES. Localizada em Cariacica, e entregar suas contribuições no setor administrativo, no período das 7h às 17 horas. Cada gesto de solidariedade conta e fará uma grande diferença na vida das famílias impactadas por essa tragédia natural. Faça a sua parte e ajude aqueles que mais precisam neste momento difícil.

