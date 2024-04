Audiência debate proteção de mulheres vítimas de violência no ES

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam um aumento significativo em todas as formas de violência contra a mulher nos últimos anos no Brasil e também no Espírito Santo.

Segundo resultados recentes do relatório “Visível e Invisível: a vitimização de mulheres no Brasil”, 52% da população testemunhou situações de agressão a mulheres por parentes ou parceiros íntimos, além de incidentes de abordagem desrespeitosa por parte de homens.

Diante desse cenário preocupante, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, presidida pela deputada estadual Camila Valadão, traz para o debate em audiência pública o tema “Os desafios das medidas de proteção às mulheres vítimas de violência no Espírito Santo”. O objetivo é promover uma discussão ampla e plural sobre estratégias eficazes para enfrentar e prevenir a violência de gênero no estado.

O evento acontece na próxima quinta-feira, dia 18 de abril, no Auditório Hermógenes Lima Fonseca, na Assembleia Legislativa. A presidenta da comissão, deputada Camila, destaca que a participação da sociedade é fundamental para enriquecer as discussões e colaborar na busca por soluções efetivas na proteção das mulheres.

“A violência de gênero não se restringe a um problema individual, mas sim a uma questão social que afeta toda a comunidade. Embora tenham sido implementadas alterações na legislação brasileira há alguns anos para combater o avanço da violência contra as mulheres, como a Lei Maria da Penha, ainda não observamos uma redução expressiva das ocorrências de violência. Por isso, a necessidade de debater a efetividade das medidas de proteção previstas em lei”, destaca Camila.