Cachoeiro: deputados discutem plano para lidar com enchentes extremas

A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) vai reunir autoridades sanitárias estaduais e municipais nesta quarta-feira (3), em Cachoeiro de Itapemirim, para propor a criação de plano de ações estratégicas voltado especificamente para lidar com casos extremos de enchentes, como os que atingiram Mimoso do Sul e Apiacá no dia 22 de março.

A decisão de ir até o Sul do estado foi aprovada na reunião desta terça-feira (2) pelos membros do colegiado Coronel Weliton (PRD), Pablo Muribeca e o presidente Dr. Bruno Resende (União). A iniciativa demonstra preocupação com o surgimento de doenças pós-enxurrada, como as infectocontagiosas, parasitárias e respiratórias.

LEIA TAMBÉM: Reconstrução: Mimoso recebe apoio para elaboração de projetos

O encontro está marcado para 14 horas, no auditório da Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro. “Essa comissão precisa estar integrada ao que está sendo realizado e entregue aos municípios”, avaliou Dr. Bruno. Ele lembrou que não é a primeira vez que acontecem as enxurradas, por isso, é necessário um plano para ser iniciado no “momento zero”.

“Temos o momento zero, onde a enchente está de fato acontecendo, e as semanas subsequentes. E é nessas semanas que nós vemos o tensionamento da nossa rede de saúde”, explicou. Conforme disse, é preciso que protocolos sejam conhecidos e bem definidos para permitir ações como a compatibilização de leitos de enfermaria, a prevenção e o tratamento de doenças.