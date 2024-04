Eleições em Cachoeiro: Júnior Corrêa deixa o PL e se filia ao partido Novo

O vereador de Cachoeiro de Itapemirim Júnior Corrêa é o mais novo integrante do partido Novo. O político oficializou a sua entrada na legenda, nesta terça-feira (2), em encontro realizado pelo Diretório Municipal da sigla, na Magban.

Além de representantes da sociedade civil, o evento contou com a participação massiva do setor empresarial cachoeirense.

Com a chegada de Júnior Corrêa, o Novo deixa de ser apenas uma legenda sem expressão e passa a protagonizar no cenário político da cidade.

Trajetória no PL

Em fevereiro desse ano, o vereador, que era pré-candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, expôs a sua insatisfação com o tratamento que vinha recebendo da Presidência Estadual do PL, partido no qual estava filiado.

Após relatar a sua trajetória na legenda e ressaltar que era de conhecimento de todos o seu desejo de chegar ao Palácio Bernardino Monteiro, o político apontou o estremecimento nas relações.

No dia 14 do mesmo mês, após um retiro espiritual, Júnior Corrêa, anunciou que deixaria a vida pública para se dedicar ao seu chamado religioso, que é o sacerdócio.

Além de retirar a pré-candidatura a prefeito de Cachoeiro, ele também afirmou que pretendia se licenciar do cargo de vereador, mas uma cláusula do Regimento Interno da Câmara o impediu de se afastar da função, restando apenas a renúncia, o que para ele estava fora de cogitação.