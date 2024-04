Poder Legislativo do ES aprova plano contra Dengue no Estado

Os deputados da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Espírito Santo limparam a pauta de votação na reunião ordinária da manhã desta terça-feira (30). Ao todo, 12 projetos foram analisados e dez receberam parecer pela aprovação. Entre eles o Projeto de Lei (PL) 195/2023, que propõe uma série de medidas para prevenir e combater a proliferação dos mosquitos transmissores da dengue, com foco na educação em saúde e na mobilização social.

A iniciativa do deputado Dr. Bruno Resende (União) visa reduzir os casos da doença, que têm apresentado um aumento preocupante. Este ano, até o dia 25 de abril já havia sido registrado um total de 68.839 casos confirmados de dengue no Espírito Santo.

“Nós tivemos uma alta exorbitante nos casos de dengue nos últimos meses no estado. Inclusive, incorrendo em risco de óbitos. Naturalmente, a gente precisa ter política pública direcionada para o combate à dengue e ao vetor, Aedes aegypti, que cresce literalmente na porta da nossa casa ou dentro da nossa casa”, alertou o parlamentar, que preside a Comissão de Saúde.

Entre as medidas apontadas no projeto para enfrentar esse cenário está a elaboração do Plano Estadual de Educação em Saúde e Mobilização Social contra a Dengue, que engloba a notificação e investigação de casos, vigilância epidemiológica, controle do vetor, divulgação de informações e ações de educação em saúde.

O PL 195/2023 segue para análise da Comissão de Finanças.