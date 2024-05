Blitz resulta em mais de R$ 100 mil em autuações no ES

Uma blitz realizada pela Supervisão de Trânsito de Mercadorias da Secretaria da Fazenda (Sefaz) na Rodovia do Sol, na altura da Barra do Jucu, em Vila Velha, com o objetivo de coibir o transporte de produtos sem documentação fiscal, resultou em R$ 103 mil em autuações, entre multas aplicadas e lançamento de impostos devidos.

A ação de fiscalização aconteceu na sexta-feira (10) e contou com a participação de 21 auditores fiscais da Receita Estadual, que atuaram durante todo o dia com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). De acordo com o subgerente e auditor fiscal Delson Iglesias do Rego Junior, do valor total em autuações, mais de R$ 30 mil foram prontamente recolhidos aos cofres do Estado.

Foram lavrados 17 autos de infração, referentes ao transporte sem documentos fiscais de materiais de construção, rochas ornamentais, madeiras, bebidas quentes e frias (vodkas, cervejas, refrigerantes, energéticos), produtos alimentícios, blocos de concreto, móveis e eletrodomésticos, água e materiais para fechamentos de varandas.

“A realização dessas abordagens é importante tanto para garantir o correto pagamento dos impostos, como para coibir futuras irregularidades, mostrando que a Receita Estadual está atenta e atuando para combater a sonegação e a concorrência desleal, que penaliza quem cumpre suas obrigações de maneira correta”, ressaltou o auditor fiscal Delson Iglesias do Rego Junior.