BR-101: homem morre após batida entre carro e carreta no ES

Um homem morreu após batida entre carro e carreta na BR-101, neste sábado (25), no município da Serra, no Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima que estava no carro, modelo Honda City, de cor preta, veio a óbito no local.

O acidente ocorreu no km 275,6, por volta das 08h50. Os agentes tratam a ocorrência como colisão lateral.

O motorista da carreta, modelo Scania, se evadiu do local, sendo sua placa informada por populares.

O Departamento de Polícia Científica foi acionado para perícia e remoção do corpo.