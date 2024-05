Cidades do Sul do ES garantem pódio em desafio para setor turístico

Marataízes conquistou o primeiro lugar no Desafio Cadastur, um projeto voltado para o aumento de adesões no Cadastro Nacional de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur).

O município obteve 59,2 pontos, resultado de um aumento de 74 novos cadastros regulares. Afonso Claudio e Muqui ficaram com a segunda e terceira colocações, com 30,4 e 23,4 pontos, respectivamente, registrando aumentos de 38 e 26 cadastros.

O Desafio Cadastur, promovido pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur), proporcionou um crescimento significativo no número de cadastros regulares no Espírito Santo, registrando um crescimento de aproximadamente 13%. Esse avanço coloca o Estado na 11ª posição nacional em termos de cadastros regulares, um marco importante para a visibilidade e organização do setor turístico.

Como vencedora, Marataízes será premiada com 15 mil folders e um e-book exclusivo, ferramentas essenciais para promover suas atrações turísticas e fortalecer sua posição como destino turístico de destaque.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, celebrou os resultados do Desafio Cadastur e destacou a importância do cadastro para o desenvolvimento do turismo no Estado. “Estamos muito satisfeitos com o aumento de cadastros e confiantes de que essa iniciativa contribuirá para a organização e promoção do turismo em nosso Estado. Marataízes, ao vencer o Desafio Cadastur, demonstra o potencial de nossos destinos e a importância de investimentos contínuos em promoção e qualificação”, disse Lemos.

Futuro promissor

O Desafio Cadastur é apenas o começo de uma série de ações que a Setur implementa para fomentar o turismo no Espírito Santo. Com o apoio contínuo de parceiros e a mobilização dos municípios, o Estado está preparado para fortalecer ainda mais sua posição no cenário turístico nacional. Marataízes, com suas belezas naturais e agora com novas ferramentas de promoção, está pronta para brilhar e atrair ainda mais turistas, contribuindo para o crescimento econômico e social da região.

Para conferir o resultado do Desafio Cadastur, basta clicar no link https://setur.es.gov.br/cadastur