Exposição destaca potencial econômico do gengibre para o ES

Nos dias 17 a 19 de maio de 2024, o município de Santa Leopoldina, no Espírito Santo, será palco da Expo Gengibre, um evento que promete destacar o potencial agrícola e turístico da região. O evento será realizado no ginásio de esportes da cidade e contará com exposições, palestras, demonstrações e venda de produtos relacionados ao gengibre.

“A Expo Gengibre será uma oportunidade para promover a cultura local, atrair investimentos e fortalecer o turismo na região das Montanhas Capixabas e dos Imigrantes. O evento contará com a participação de produtores locais, autoridades governamentais e representantes do setor turístico, contribuindo para o crescimento econômico e social da região”, destacou vereador Jefinho, de Santa Leopoldina, organizador do evento.

O gengibre é um produto de grande importância para a região, sendo uma das principais culturas agrícolas locais. Atendendo uma reivindicação dos produtores locais foi aprovado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Projeto de Lei 215/2023, de autoria do deputado Marcelo Santos, que estadualiza um trecho de rodovia que corta Domingos Martins, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá. “Esse trecho concentra a maior produção de gengibre do Brasil, abrangendo os municípios de Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Domingos Martins. Os produtores de gengibre desses municípios têm dificuldades em escoar a produção por conta das precárias condições da estrada. O fluxo diário de veículos, especialmente para transporte de produtos agrícolas e atividades de turismo rural, evidencia a necessidade urgente de assistência e investimento nesse trecho. Essa medida permitirá intervenções que contribuirão para o escoamento da produção de gengibre e potencializarão o turismo na região, que recebe cada vez mais visitantes”, destacou o parlamentar que é o, presidente da Assembleia Legislativa do ES.

Confira abaixo a programação do evento:

PROGRAMAÇÃO EXPO GENGIBRE 2024

*Quinta-Feira: 16/05/2024* – Galpão do Sr. Djalma Plaster, anexo à Comunidade Luterana da Fé, Caramuru – Santa Maria de Jetibá.

8:00 – Recepção e abertura do “DIA ESPECIAL SOBRE A CULTURA DO GENGIBRE E ABERTURA OFICIAL DA COLHEITA DA SAFRA 2024”

8:30 – Práticas integradas para o manejo de doenças na cultura do gengibre.

Antônio Fernando de Souza

Professor IFES Santa Teresa

9:20 – Técnicas pós-colheita para manutenção da qualidade do gengibre durante o armazenamento.

Thaís Vianna Silva e Sávio da Silva Berilli

Professores IFES Alegre

10:10 – Gengibre: oportunidades e mercado.

Iosmar Luiz Mansk

Extensionista do Incaper

10:50 – Resultados de pesquisa com gengibre – Fortac.

Ana Paula Candido Gabriel Berilli e Galderes Magalhães

Professora IFES Alegre e Extensionista do Incaper

11:30 – Colheita simbólica para abertura oficial da safra 2024 de gengibre com a presença de autoridades.

*Sexta-Feira: 17/05/2024* – Ginásio de Esportes

18:00 – Abertura ao Público

18:00 – Apresentação do “Grupo Brasil Tambores”

18:30 – Lançamento da cartilha “BOAS PRÁTICAS PARA O PLANTIO DO GENGIBRE” – “GAURE PRAKTIKE FOR DAI ENGWIRPLANTERIG”

19:00 – Abertura oficial com autoridades

20:00 – Show “Leandro e Tiago”

00:00 – Encerramento

*Sábado: 18/05/2024* – Ginásio de Esportes

13:00 – Abertura ao público

14:00 – Tardezinha do Gengibre – Show de pagode “Grupo Sob Controle”

20:30 – Show “Edi e Leandro”

00:00 – Encerramento

*Domingo: 19/05/2024* – Ginásio de Esportes

09:30 – Abertura ao público

10:00 – Culto de Gratidão à Safra de Gengibre (Sertanejo) com o P. Rodrigo A. Seidel – IECLB

11:00 – Show “Isys Narlla”

13:00 – Leilão Beneficente ao Hospital Evangélico de Santa Leopoldina

13:40 – Premiação do Concurso do Maior Rizoma de Gengibre da Safra de 2024

15:00 – Show “Grupo Alma di Vanera”

18:00 – Encerramento