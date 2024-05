Nesta terça-feira (21), ocorreu um acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta em Marechal Floriano, no km 53 da BR 262.

Segundo a PRF, o acidente aconteceu por volta de 12h, deixando uma vítima morta no local do ocorrido. A perícia foi acionada às 12h30.

Mais informações em instantes.

