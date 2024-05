Guardas Municipais vão atuar com motocicletas em trânsito no ES

A Guarda Civil Municipal de Vitória (GV) vai utilizar motocicletas para ajudar no patrulhamento do trânsito da capital. O grupo formado por seis guardas irá reforçar o gerenciamento de fluxo de tráfego, especialmente durante os horários mais críticos do dia (início da manhã e final da tarde).

“As motocicletas podem se deslocar com mais rapidez e flexibilidade em meio ao tráfego intenso, permitindo que os guardas cheguem rapidamente a locais de acidentes ou outras situações de obstruções. A expectativa é reduzir a velocidade de resposta”, pontua Marcelo Paraguassu Pires, gerente de Operações e Fiscalização de Trânsito (Goft).

Esta não é a primeira vez que os Guardas Municipais de Vitória tem um grupo patrulhando com motocicletas. Porém, desde 2021, a frota vem sendo renovada e os guardas vinham trabalhando em viaturas “de quatro rodas”.

“São profissionais que já possuem a expertise de pilotar motocicletas e que vão somar com o planejamento que a Guarda de Vitória faz para atender os principais corredores de tráfego da cidade. Temos uma demanda muito grande, no mesmo horário de pico, do trânsito na saída de escolas, por isso, esse grupo vem para reforçar o patrulhamento”, afirma Amarílio Boni, secretário de Segurança Municipal Urbana de Vitória.

Vale lembrar que Vitória possui um fluxo flutuante – que não é de moradores da cidade – de 40 mil veículos circulando pelas ruas e avenidas. Isso colabora para que aja uma sobrecarga nas vias principais. Yamara Pin, coordenadora, informou que as motocicletas começarão a circular na capital nesta quinta-feira (23). “A última reunião de alinhamento com a equipe foi feita esta semana. A atuação estará de acordo com as estratégias em busca de maior fluidez”, descreveu.

Batedores

Motocicletas também são utilizadas pela Guarda de Vitória, mas na função de batedores. A responsabilidade é do Grupo Tático Operacional, o GTO, que realiza a maior parte das operações de trânsito em Vitória.

Na função de batedores, os guardas fazem o acompanhamento de autoridades, equipes de esportes e até situações de emergência. Acostumados com situações de times de futebol ou mesmo grandes nomes da política do país. Recentemente o GTO protagonizou uma situação inusitada: fizeram a abertura segura do trânsito para que um veículo com uma grávida em trabalho de parto pudesse chegar ao hospital.