Lei reconhece importância de turismólogos no ES

Turismólogos capixabas têm um motivo a mais para celebrar o Dia Nacional do Turismo, comemorado nesta quarta (8). Isso porque foi aprovada a lei estadual, de autoria do deputado João Coser (PT), que institui o Dia Estadual do Turismólogo, a ser comemorado anualmente no dia 27 de setembro.

A iniciativa do deputado João Coser tem por objetivo ressaltar a importância da atividade e do papel do turismo em todo o Estado. O turismólogo é o profissional responsável por desenvolver programas, projetos e iniciativas voltadas para o crescimento do turismo.

“É um profissional dedicado em ampliar as atividades turísticas, sobretudo, dar atenção ao bem receber. Em um estado onde o turismo tem grande potencial econômico, o papel desse profissional é fundamental, afirmou João Coser.

27 de setembro

A data escolhida é uma referência ao Dia Mundial do Turismo, conforme estabelecido pela Organização Mundial do Turismo (OMT), em 1980. Além disso, no Brasil, o Dia Nacional do Turismólogo e dos Profissionais do Turismo, já comemorado no dia 27 de setembro conforme disposto na Lei Federal nº 13.784/2018.

Audiência pública

No final de 2023, o deputado realizou uma audiência pública para discutir a importância do turismo para o desenvolvimento do país e do Espírito Santo no período pós-reforma tributária. “O turismo é uma ferramenta importante na transformação de economias e sociedades. O turismo tem o poder de promover o desenvolvimento econômico e social com poucos impactos ambientais. Temos sempre o objetivo de discutir com o setor e com a sociedade como podemos contribuir para fazer do estado e de nossas cidades indutoras de destinos e como usar o turismo para potencializar nossa economia”, enfatizou o deputado.