PRF intensifica ações de prevenção ao abuso de crianças e adolescentes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou em todo o Espírito Santo, no mês de maio, ações com objetivo de prevenir o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes.

As ações contaram com a integração de outras forças de segurança, como a Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC) e Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social (SETADES).

Segundo a PRF, as ações ocorreram nos municípios de Viana e Serra, tendo por objetivo a conscientização da sociedade sobre os crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e as formas de prevenção. As pessoas abordadas foram orientadas de como proceder diante de casos de abuso contra crianças e adolescentes.

“Importante destacar o dia de hoje (18), Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, data determinada oficialmente pela Lei 9.970/2000, em memória à menina Araceli Crespo, de 08 anos de idade, que foi sequestrada, violentada e assassinada em 18 de maio de 1973 em Vitória”, informou a PRF.