PRF resgata adolescente autista do ES que havia fugido para o RJ

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), resgatou na noite da última terça (21), um adolescente autista que havia fugido para a cidade do Rio de Janeiro.

Parentes do adolescente estiveram na UOP Serra pedindo ajuda na localização do adolescente que teria fugido para o estado do Rio de Janeiro.

Diante das informações coletadas com a família, a Equipe PRF da UOP Serra, em contato com Centro de Comando e Controle Regional do ES e RJ, junto com informações fornecidas por outras forças de segurança, conseguiram identificar o ônibus que o adolescente havia embarcado.

O ônibus indicado foi abordado em São Gonçalo/RJ, sendo localizado o adolescente, que foi reintegrado a família.